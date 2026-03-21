  • Nicolo Zaniolo hayal kırıklığına uğradı! İtalya'dan kötü haber geldi
Nicolo Zaniolo hayal kırıklığına uğradı! İtalya'dan kötü haber geldi

Bonservisi Galatasaray'da olan ve Udinese'de kiralık forma giyen Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncuya İtalya Milli Takımı'ndan kötü haber geldi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 09:36
Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, beklediği İtalya Milli Takımı davetini alamadı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendisini formda hissettiğini ve yeniden İtalya Milli Takımı'na seçilmek istediğini belirten Zaniolo, hayal kırıklığına uğradı.

Teknik direktör Gennaro Gattuso, açıklanan kadroda Zaniolo'ya yer vermedi.

İŞTE İTALYA'NIN KADROSU

KALECİLER: Caprile, Carnneschi, Donnarumma, Meret.

SAVUNMA: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Scalvini, Spinazzola.

ORTA SAHA: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali.

HÜCUM: Chiesa, Esposito, Kean, Politano, Raspardori, Retegui, Scamacca.

ÖNERİLEN VİDEO

Pitbull dehşeti kamerada: Az kalsın parçalara ayırıyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
