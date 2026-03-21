Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, beklediği İtalya Milli Takımı davetini alamadı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendisini formda hissettiğini ve yeniden İtalya Milli Takımı'na seçilmek istediğini belirten Zaniolo, hayal kırıklığına uğradı.

Teknik direktör Gennaro Gattuso, açıklanan kadroda Zaniolo'ya yer vermedi.

İŞTE İTALYA'NIN KADROSU

KALECİLER: Caprile, Carnneschi, Donnarumma, Meret.

SAVUNMA: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Scalvini, Spinazzola.

ORTA SAHA: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali.

HÜCUM: Chiesa, Esposito, Kean, Politano, Raspardori, Retegui, Scamacca.