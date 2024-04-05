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  • Nicolo Zaniolo için dev teklif! Galatasaray'dan 18 milyon euro'ya ret
Spor

Nicolo Zaniolo için dev teklif! Galatasaray'dan 18 milyon euro'ya ret

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo için kulübe teklif yağıyor. Sarı kırmızılı ekip, İspanyol devi Atletico Madrid'den gelen 18 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi. İşte haberin detayları...

5 Nisan 2024 Cuma 13:06 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo için dev teklif! Galatasaray'dan 18 milyon euro'ya ret
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Galatasaray'ın kiralık yıldızı Nicolo Zaniolo için İtalya'nın ardından bir teklif de İspanya'dan geldi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Atletico Madrid'in Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Atletico Madrid'in İtalyan yıldız için Galatasaray'a yaptığı 18 milyon Euro'luk teklif reddedildi.

Aston Villa, oyuncunun opsiyonunu kullanmaz ise Galatasaray'ın Zaniolo'yu en az 20 milyon Euro'ya farklı bir takıma satışa izin vermesi bekleniyor.

GALATASARAY, 15 MİLYON EURO'YA ALDI

Zaniolo'yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'dan transfer eden Galatasaray, bu sezon başında 5 milyon euro kiralama bedeli ve 22.5 artı 15.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladı.

PREMIER LİG'DE 2 GOL

Zaniolo, Aston Villa formasıyla çıktığı 22 Premier Lig maçında 715 dakika süre aldı ve 2 gol attı.

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