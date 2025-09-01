Nicolo Zaniolo için transfer görüşmeleri durdu

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'nun geleceği ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

İTALYA'YA GİTTİ

26 yaşındaki futbolcu, ligde Rizespor ile oynanan maçın ardından soluğu İtalya'da aldı.

İtalya'ya geri dönmek isteyen ve Udinese'nin ilgilendiği Zaniolo, transfer sürecine bizzat dahil olmak için İtalya'ya gitti.

GÖRÜŞMELER İLERLEMİYOR

Di Marzio'nun haberine göre, Udinese'nin ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcunun transferi için önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray ve Udinese arasında Zaniolo transferi için temasların devam ettiği ancak görüşmelerde ilerleme olmadığı yazıldı.

Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 1 asist yaptı.