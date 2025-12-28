İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2025 Pazar / 9 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Nicolo Zaniolo için transfer itirafı

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, ligde Lazio ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Nicolo Zaniolo'nun transfer süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ28 Aralık 2025 Pazar 15:06 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo için transfer itirafı
ABONE OL

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, ligde Lazio ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo için de konuşan Runjaic, İtalyan futbolcu için, "Buraya gelmeyi çok istedi." sözlerini sarf etti.

Runjaic, 26 yaşındaki futbolcu için, "Atletik açıdan büyük gelişim gösteriyor. Takım arkadaşlarına çok yardımcı oluyor. Baskı ile başa çıkma konusunda onunla sürekli konuşuyorum ve bu konuda da büyük gelişim gösteriyor." diye konuştu.

Udinese'de 16 maçta süre bulan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.