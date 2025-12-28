Nicolo Zaniolo için transfer itirafı

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, ligde Lazio ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo için de konuşan Runjaic, İtalyan futbolcu için, "Buraya gelmeyi çok istedi." sözlerini sarf etti.

Runjaic, 26 yaşındaki futbolcu için, "Atletik açıdan büyük gelişim gösteriyor. Takım arkadaşlarına çok yardımcı oluyor. Baskı ile başa çıkma konusunda onunla sürekli konuşuyorum ve bu konuda da büyük gelişim gösteriyor." diye konuştu.

Udinese'de 16 maçta süre bulan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.