Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, sezon sonunda sarı kırmızılı takıma geri dönecek. İtalyan oyuncu ülke basınına flaş bir transfer açıklaması yaptı.

İşte Zaniolo'nun açıklamaları:

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için yeni bir gelişme yaşandı. Başarılı oyuncu, ülke basınına yaptığı açıklamada, İtalya'ya geri dönmek istediğini söyledi.

"LAZIO'YA ASLA GİTMEM"

Zaniolo yaptığı açıklamada, "Beni Serie A'ya geri getirin! Roma hala kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜDÜM VE OLGUNLAŞTIM"

İtalyan yıldız ayrıca, "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim." dedi.

DE ROSSI AÇIKLAMASI

Roma'nın yeni teknik direktörü De Rossi ile ilgili ise "O antrenörlük yapmak için doğmuş." açıklamasını yaptı. Öte yandan haberde Nicolo Zaniolo ile İtalya'dan Milan ve Fiorentina'nın ilgilendiği yazıldı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncudan beklentisi 20 milyon Euro. Eğer istenen bonservis bedeli verilirse Zaniolo'nun satışına yönetim tarafından onay verilecek.