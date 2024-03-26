İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2024 Salı / 17 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1755
  • EURO
    34,9258
  • ALTIN
    2247.68
  • BIST100
    9017.25
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nicolo Zaniolo, İtalya'ya dönmek istiyor! ''O takıma asla gitmem''
Spor

Nicolo Zaniolo, İtalya'ya dönmek istiyor! ''O takıma asla gitmem''

Nicolo Zaniolo, ülkesi İtalya basınına önemli açıklamalarda bulundu. İtalya Serie A'ya dönmek istediğini belirten yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo, transfer olmak istemediği takımı da açıkladı. İşte detaylar...

26 Mart 2024 Salı 10:16 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo, İtalya'ya dönmek istiyor! ''O takıma asla gitmem''
ABONE OL

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, sezon sonunda sarı kırmızılı takıma geri dönecek. İtalyan oyuncu ülke basınına flaş bir transfer açıklaması yaptı.

İşte Zaniolo'nun açıklamaları:

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için yeni bir gelişme yaşandı. Başarılı oyuncu, ülke basınına yaptığı açıklamada, İtalya'ya geri dönmek istediğini söyledi.

"LAZIO'YA ASLA GİTMEM"

Zaniolo yaptığı açıklamada, "Beni Serie A'ya geri getirin! Roma hala kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜDÜM VE OLGUNLAŞTIM"

İtalyan yıldız ayrıca, "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim." dedi.

DE ROSSI AÇIKLAMASI

Roma'nın yeni teknik direktörü De Rossi ile ilgili ise "O antrenörlük yapmak için doğmuş." açıklamasını yaptı. Öte yandan haberde Nicolo Zaniolo ile İtalya'dan Milan ve Fiorentina'nın ilgilendiği yazıldı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncudan beklentisi 20 milyon Euro. Eğer istenen bonservis bedeli verilirse Zaniolo'nun satışına yönetim tarafından onay verilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.