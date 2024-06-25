Nicolo Zaniolo: İtalya'ya dönmek istiyorum

Aston Villa ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo, geleceği ile ilgili açıklamada bulundu.

"İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYORUM"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan yıldız, Serie A'ya geri dönmek istediğini söyledi.

"GALATASARAY DA BİLİYOR"

İtalya'dan Atalanta ve Fiorentina'nın kendisiyle ilgilendiği hatırlatılan 24 yaşındaki futbolcu, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Zaniolo için şu sözleri kullanmıştı;

"Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi ve şu aşamada da Galatasaray'ın oyuncusu. Kiralık olarak gittiği kulüpte opsiyon kullanılmadı ve kendisi şu an bizlerle beraber. Küçük bir sakatlığı var o sakatlığı atlattıktan sonra bizlerle beraber olacak. Önemli bir oyuncu, Premier Lig'de bir sezon geçirdi. Ona da ilgi duyan takımlar var. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız. Gelen teklifler bizi tatmin eder ve oyuncunun mutlu olacağı şekilde olursa değerlendirilir"