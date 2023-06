Nicolo Zaniolo: Juventus'ta oynamak benim hoşuma gider

Galatasaray'ın İtalyan yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılılarda iyi olduğunu, sadece kendisi ve kulübü için iyi bir teklif olması durumunda takımdan ayrılabileceğini söyledi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un "Juventus ben buradayım" manşetiyle duyurduğu röportajda Zaniolo, futbol kariyeri ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Antrenmanlara yeniden başladığını ifade eden 23 yaşındaki İtalyan futbolcu, "Temmuz sonundaki (UEFA Şampiyonlar Ligi) ön elemelere formda girmek istiyorum." dedi.

Zaniolo, İstanbul'da bulunduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için memnun olduğunu belirterek, "Ağustos sonu gibi hem Galatasaray hem de benim için iyi bir fırsat olması halinde, bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

ADININ TRANSFER PİYASASINDA JUVENTUS, MİLAN, FİORENTİNA GİBİ TAKIMLARLA ANILDIĞI HATIRLATILAN ZANİOLO, ŞUNLARI KAYDETTİ:



"Her şeye açığım. Kendimi iyi hissettiğim Galatasaray'da kalma ihtimali de olmak üzere... Şampiyonlar Ligi'nde ya da uluslararası kupalarda oynamasa da Juventus her zaman Juventus'tur. Çocukluğumdan beri her zaman siyah-beyazlıları destekledim. Pogba benim idolümdü. Juventus'ta oynamak benim hoşuma gider. Büyük bir kulüpten bahsediyoruz. Tekrar ediyorum; eğer Galatasaray'ı, beni ve Juventus'u, üçümüzü de mutlu edecek bir fırsat olursa, memnuniyetle. Eğer olmazsa da ben Türkiye'de gayet iyiyim. Kendimi beklentiye sokmuyorum."

JUVENTUS'TA FORMA GİYEN MOİSE KEAN'IN ÇOCUKLUK ARKADAŞI OLDUĞUNU DİLE GETİREN ZANİOLO, KENDİSİYLE BERABER GALATASARAY'DA YA DA JUVENTUS'TA OYNAMAKTAN KEYİF ALACAĞINI AKTARDI.



Yaklaşık 6 aydır bulunduğu Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşadığı anımsatılan İtalyan futbolcu, "İstanbul'da hem şehirde hem de Galatasaray'da süper insanlarla tanıştım. Hepsi buraya yerleşmemde bana hızlı şekilde yardımcı oldu. Burada çok iyiyim. Türkiye'de futbola olan inanılmaz bir sevgi gördüm. Derbide Fenerbahçe'ye karşı attığım goller sonrası stattaki atmosferi düşündükçe halen heyecanlanıyorum. Çılgıncaydı. Süper Lig şampiyonluğunu kazandım. Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandıktan sonra bir başka önemli kupayı kazanmış oldum. Umuyorum ki bu bir alışkanlık haline gelir." yorumunu yaptı.

Zaniolo, Galatasaray'da Sacha Boey'in iyi bir futbolcu, Mauro Icardi'nin ise oynadığı en iyi santraforlardan olduğunu dile getirirken, "Dries Mertens hakkında çok fazla şey söylemeye gerek yok. Çünkü Napoli'de tarih yazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Şubat ayında Roma'dan ayrıldıktan sonra başkent takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüp görüşmediği sorusuna Zaniolo, "Hayır, kendisiyle görüşmedim. Ancak Mourinho'nun beni sevdiğini, Galatasaray'dan takım arkadaşım Sergio Oliveira'ya sorduğunu biliyorum. Mourinho'ya her zaman minnettarım." yanıtını verdi.