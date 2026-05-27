Nicolo Zaniolo kararını verdi! Yeni sezonda...

Udinese'de kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo, geleceğine ilişkin kararını verdi. İtalyan futbolcunun, kariyerini ülkesinde sürdürmek istediği ve Galatasaray'a dönmek istemediği iddia edildi.
Öte yandan Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almak istediklerini söyledi. Di Marzio'ya konuşan Nani, "Onu kesinlikle takımda tutmak istiyoruz. Zaniolo, bize takımda kalmak istediğini söyledi" dedi.
2028 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Zaniolo, 2025-2026 sezonunda Udinese'de 38 maçta 6 gol, 7 asistlik katkı verdi.