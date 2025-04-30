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  • Nicolo Zaniolo krizi! Bin pişman oldular: Aslan'a ağır darbe
Spor

Nicolo Zaniolo krizi! Bin pişman oldular: Aslan'a ağır darbe

Nicolo Zaniolo sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiriyor. Bonservisi Galatasaray'da bulunan İtalyan futbolcu ile ilgili yeni gelişmeyi Çizme basını duyurdu. İşte Nicolo Zaniolo haberinin detayları…

Haber Merkezi30 Nisan 2025 Çarşamba 20:02 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo krizi! Bin pişman oldular: Aslan'a ağır darbe
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Galatasaray'da oynadığı yarım sezonun ardından takımdan ayrılmak isteyen Nicolo Zaniolo sırasıyla kiralık olarak Aston Villa ve Atalanta formaları giymişti. İki ekipte de kadroda tutunamayan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon başında da Fiorentina'ya kiralanmıştı.

Şartlara bağlı satın alma opsiyonu bulunan Nicolo Zaniolo için yeni bir gelişme yaşandı. Zaniolo, Fiorentina'da da göze girmeyi başaramadı.

NİCOLO ZANİOLO GALATASARAY'A DÖNÜYOR

Nicolo Zaniolo üçüncü kiralık deneyimi olan Fiorentina'da da bekleneni veremedi. İtalyan basınında yer alan haberde; Zaniolo'nun performansından menün olmayan Fiorentina'nın satın alma opsiyonunu kullanmama karar aldığı aktarıldı.

Teknik direktör Raffaele Palladio'nun Nicolo Zaniolo ile yola devam etmek istemediği ve oyuncunun kiralık sözleşmesinin bitişinin ardından Galatasaray'a döneceği ifade edildi.

GALATASARAY'DA OYNAMAYA SICAK BAKMIYOR

Daha önce de kariyerini ülkesi İtalya'da sürdürmek istediğini dile getiren Nicolo Zaniolo yeniden Galatasaray forması giymeye sıcak bakmıyor. Sarı kırmızılıların cephesinde ise tedirginlik hakim. Kiralık oynadığı kulüplerde başarı sağlamayan ve kariyeri düşüşe geçen Nicolo Zaniolo için teklif gelip gelmeyeceği merak konusu.

Nicolo Zaniolo'nun kiralık sözleşmelerinden elde ettiği geliri hesaba katan Galatasaray oyuncuya gelecek olası teklifleri kabul etme kararı aldı.

33 MAÇTA 945 DAKİKA FORMA GİYDİ

Bu sezon Fiorentina formasıyla maçlara çoğunlukla yedek kulübesinde başlayan Nicolo Zaniolo 33 karşılaşmada forma giydi. 945 dakika sahada kalan Zaniolo 3 gol ve 3 asistle oynadı.

Star Gazetesi

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