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Spor

Nicolo Zaniolo, milli takıma çağrıldı

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, teknik direktör Roberto Mancini tarafından milli takıma çağrıldı.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 20:54 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo, milli takıma çağrıldı
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İtalya Milli Takımı, 15 Haziran'da Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Milli Takım'a çağrıldı.

Teknik direktör Mancini, 23 yaşındaki yıldızı daha önce oynanan Malta ve İngiltere maçlarına da davet etmeyi düşünmüş, ancak deprem nedeniyle Türkiye'de liglere ara verildiği için çok fazla maç eksiği olması sebebiyle Zaniolo, İtalya Milli Takım kadrosuna alınmamıştı.

Yıldız oyuncu daha önce 11 kez İtalya A Milli Takımı'nın formasını giymiş ve iki kez de gol sevinci yaşamıştı.

Zaniolo, sarı - kırmızılı formayla sahaya çıktığı 10 maçta üç kez gol sevinci yaşadı.

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