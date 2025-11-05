Nicolo Zaniolo: Roma'dan ayrılmak acı verici bir darbeydi

Galatasaray'dan Udinese'ye giden Nicolo Zaniolo, İtalya basınından Messaggero Veneto'ya röportaj verdi. Zaniolo, özellikle Roma dönemiyle ilgili çarpıcı sözlere imza attı. İşte Zaniolo'nun sözleri...

"HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜ"

Roma ile kazandığı Konferans Ligi

"İnanılmazdı. Maçtan önceki gün çok heyecanlıydık. Roma, yıllardır şampiyonluk kazanamamıştı. O maç, tüm sezonun doruk noktasıydı. Hayatımın en güzel günlerinden birisiydi."

"ACI VERİCİ BİR DARBEYDİ"

"Roma ile bu başlangıç noktası gibi görünüyordu? Sonra ne oldu?"

"Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Roma'dan ayrılmak benim için çok acı verici bir darbe oldu. Sonu iyi bitmedi umarım zamanla her şey yoluna girer. Eşim Romalı ve oğlum da orada doğdu."

JOSE MOURINHO

"Jose Mourinho ile aranızda bir yanlış anlaşılma olduğu konuşuluyordu."

"Kesinlikle hayır, tam tersine. Bugün hala onunla iletişim halindeyim. Onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim."

"HATALAR YAPTIM"

"Son zamanlarda Roma'da geçirdiğiniz zamanla ilgili çok eleştirel davranıyorsunuz."

"Hatalar yaptım ve bunları kabul ettim. Bunlar hayatın aşamaları. 18 yaşında Inter'in Primavera tamınından İtalya'nın en iyi takımlarından birine transfer oldum. Şampiyonlar Ligi'nde iki gol attım ve aklımı başımda tutmak kolay olmadı."

"BİR DAHA YAPMAM"

"Bir yıl önce Roma - Atalanta maçında attığın golün ardından "abartılı" gol sevinicini düşünürsek, Olimpico'da nasıl bir karşılama olacağını tahmin ediyorsun?"[9 Kasım Roma - Udinese]

"Öncelikle, o kutlamayı bir daha yapmayacağımı söyleyeyim. Bir hata yaptım. Beni nasıl karşılayacaklarını biliyorum. Birçoğunun davranışımdan rahatsız olduğunu tahmin ediyorum ama anlıyorum. Maça odaklanacağım. Üç puanı almak istiyoruz."

"YAVAŞ YAVAŞ SÜREM ARTIYOR"

"Runjaic (Udinese Teknik Direktörü) seni her zaman çok erken değiştirdiği için eleştirdik. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?"

"Teknik direktörle çok konuşuyorum. Biraz çalkantılı bir sezon geçirdim ve yavaş yavaş oyun sürem artıyor. Runjaic beni korumak istiyor. Ayrıca arkamda çok çabalayan ve oynamayı hak eden takım arkadaşlarım da var.

MİLLİ TAKIM

"Bugün milli takıma dönmek sizin için ne anlam ifade ediyor?"

"Udinese'de gösterdiğim performansla ulaşılabilecek bir hedef."

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de 9 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 4 kez gol sevinci yaşadı.