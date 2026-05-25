Spor

Nicolo Zaniolo, Udinese'ye veda etti

Sezonun ikinci yarısını Udinese'de kiralık olarak geçiren İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo henüz satın alma opsiyonunu kullanılmaması üzerine veda mesajı yayınladı.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 14:02 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralık giden Nicolo Zaniolo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Udinese'nin henüz satın alma opsiyonunu kullanmadığı Zaniolo, sosyal medyadan İtalyan ekibine veda paylaşımında bulundu.

Zaniolo'nun paylaşımı şu şekilde:

"Yılın başında bana bu sezonu nasıl hayal ettiğimi sorsalar, tam da bu şekilde tarif ederdim.

Kendimi evimde hissettiren, futbol oynama isteğimi geri kazandıran ve her gün gülümseyerek sahaya gitmenin mutluluğunu yaşatan bir yer buldum.

Saha dışında da bu muhteşem şehir bana ikinci oğlum Leonardo'yu ve hayatımın kadınıyla evliliğimi hediye etti! Ne diyebilirim ki... Her şey harika ve mükemmeldi! Şimdi biraz hak ettiğim tatili yapıp daha daha güçlü bir şekilde geri döneceğim çünkü ulaşmam gereken ve en azından bu yıl için askıda kalan birçok hedef var!

Teşekkürler Udine ve teşekkürler Udinese, 2-3 ay önce de söylediğim gibi kalbime girdiniz ve ne olursa olsun oradan asla çıkmayacaksınız!"

UDINESE'NİN OPSİYONU

Udinese'nin Zaniolo için iki farklı opsiyonu bulunuyor:

-10 milyon euro bonservis

-5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de 34 maçta süre bulan 26 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

Kapat
