3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
  • Nicolo Zaniolo'dan itiraf! ''Hata yaptım ama geri dönüşü yok''
Spor

Nicolo Zaniolo'dan itiraf! ''Hata yaptım ama geri dönüşü yok''

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına konuştu. Geçmişte çok hata yaptığını belirten Zaniolo, 'Artık geri dönüş yok.' dedi. İşte detaylar...

Haber Merkezi3 Ekim 2025 Cuma 16:52
Nicolo Zaniolo'dan itiraf! ''Hata yaptım ama geri dönüşü yok''
Galatasaray'dan Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalyan basınından La Repubblica'ya açıklamalarda bulundu.

İşte Zaniolo'nun sözleri...

"GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

"Kendimi iyi hissediyorum. Geçmişte çok hata yaptığımı biliyorum ama artık geri dönüş yok. Bugünü düşünüyorum. Udine ve Udinese'de kendimi harika hissediyorum."

"BUGÜN DAHA OLGUNUM"

"Hayatta büyümek için atmanız gereken adımlar olduğunu biliyorum. 3-4 yıl önce, davranışlarım ve konuşmalarım beni daha yüzeysel gösteriyordu. Tecrübem yoktu. Bugün daha olgun hissediyorum."

"FUTBOLDAN BUNU İSTİYORUM"

"Futboldan ne istiyorum? Beni mutlu etmesini. Uzun zamandır futboldan zevk almıyordum. Şimdi mutluyum, böyle devam etmeliyim."

"BİRÇOK HATA YAPTIM"

"Tekrar yapmayacağım bir şey var mı? Elbette, herkesin pişmanlıkları vardır. Bir yandan, bu noktaya gelmemin sebebinin, böyle olması gerektiği için olduğunu düşünüyorum. Kariyerimde birçok hata yaptığımı da biliyorum."

"HATALARIMIN NEDENİ"

"Bunun bir kısmı, başından beri maruz kaldığım aşırı medya ilgisi ve katlamak zorunda olduğum baskıdan kaynaklanıyor."

"GERİ DÖNSEM YAPMAZDIM"

"18 yaşında, Roma gibi bir şehirde herkesin dilinde olmak kolay değil. Kimseye kendini kaptırmamasını tavsiye ederim. Kendimi fazla abartarak hata yaptım! Yaptığım birçok hata bundan kaynaklanıyor. Şimdi bunların farkındayım. Geri dönsem bunları tekrar yapmazdım."

