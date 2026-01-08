Nicolo Zaniolo'dan korkutan haber

Udinese, Serie A'nın 19. haftasında deplasmanda Torino'yu ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti.

Udinese'nin gollerinde ağları Nicolo Zaniolo ve Jurgen Ekkelenkamp havalandırırken Torino'nun tek golü Cesare Casadei'den geldi.

Udinese'ye Galatasaray'dan kiralık olarak transfer olan Zaniolo, bu sezon İtalyan ekibinde 19. maçına çıkarken ligde 5, toplamda 6 gole ulaştı. Zaniolo forma giydiği maçlarda 1 asist kaydetti.

"SAHA KOŞULLARINDAN KAYNAKLANDI"

Karşılaşmanın ardından DAZN'a konuşan Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Nicolo Zainolo hakkında açıklamalarda bulundu.

Runjaic, Zaniolo'nun sakatlığıyla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi, "Udinese için çok önemli bir oyuncu. Dün antrenmanda dizinde bir sorun yaşadı. Yarın (bugün) durumunu göreceğiz, umarım hemen oynayabilir. Sorunların çoğu saha koşullarından kaynaklandı." dedi.

Zaniolo, Torino maçına ilk 11'de başlarken 61. dakikada yerini Arthur Atta'ya bıraktı.

BU SEZON FORMU YÜKSEK

Nicolo Zaniolo, Udinese'de gösterdiği performansla İtalya'daki son 3 sezonunu yakaladı. Zaniolo, İtalya Serie A'da forma giydiği son 3 sezonda (Roma, Atalanta, Fiorentina) kaydettiği gol sayısına Udinese'ye formasıyla 19 maçta ulaştı. 26 yaşındaki oyuncu, Udinese'den önce Serie A'daki son 3 sezonunda toplam 5 gol kaydetmişti.