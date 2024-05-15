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Spor

Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! EURO 2024'te yok

Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Nicolo Zaniolo'nun sakatlığı sebebiyle EURO 2024'te yer alamayacağını duyurdu. İşte detaylar...

15 Mayıs 2024 Çarşamba 17:32 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! EURO 2024'te yok
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Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Zaniolo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, İtalyan oyuncunun EURO2024'te oynama ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti.

"DÖNMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR"

Zaniolo'nun sakatlığıyla ilgili konuşan Spalletti, "Zaniolo ile konuştum. Sahalara geri dönmesi çok zor gibi görünüyor. Aslına bakarsanız, EURO2024'te olma ihtimalini göz ardı ediyorum." ifadelerini kullandı.

39 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

  • Nicolo Zaniolo
  • Luciano Spalletti
  • İtalya Milli Takımı
  • sakatlık

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