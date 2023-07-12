Nicolo Zaniolo'dan Suudi Arabistan kararı!

ve adı Suudi Arabistan'dan Al Nassr ile anılan Nicolo Zaniolo, şu anda Arap Yarımadası'na gitmek istemiyor.

Galatasaray'ın geçen sezon Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Suudi Arabistan için kararını verdi.

İtalya'dan Pedulla'nın haberine göre, Al Nassr'la adı geçen Zaniolo'nun şu anda Arabistan'a gitmek istemediği belirtildi.

24 yaşındaki futbolcunun adı Al Nassr dışında özellikle ülkesi İtalya'dan Juventus ve Milan gibi takımlarla geçiyor.

Galatasaray'da 11 maçta sahaya çıkan İtalyan yıldız, 5 kez fileleri havalandırdı.