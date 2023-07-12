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Spor

Nicolo Zaniolo'dan Suudi Arabistan kararı!

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'ın ilgisine rağmen bu ekibe gitmek istemiyor.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:07 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'dan Suudi Arabistan kararı!
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ve adı Suudi Arabistan'dan Al Nassr ile anılan Nicolo Zaniolo, şu anda Arap Yarımadası'na gitmek istemiyor.

Galatasaray'ın geçen sezon Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Suudi Arabistan için kararını verdi.

İtalya'dan Pedulla'nın haberine göre, Al Nassr'la adı geçen Zaniolo'nun şu anda Arabistan'a gitmek istemediği belirtildi.

24 yaşındaki futbolcunun adı Al Nassr dışında özellikle ülkesi İtalya'dan Juventus ve Milan gibi takımlarla geçiyor.

Galatasaray'da 11 maçta sahaya çıkan İtalyan yıldız, 5 kez fileleri havalandırdı.

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