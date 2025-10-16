Galatasaray'ın İtalya Serie A ekibi Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, yeni takımında mutlu olduğunu söyledi. Zaniolo, yeniden İtalya Milli Takımı'nda oynamak istediğini belirtirken Gennaro Gattuso'nun açıklamalarına yanıt verdi.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İtalya Milli Takımı'nın İsrail'le oynadığı maçın ardından teknik direktör Gennaro Gattuso, herkesin kadroya çağrılabileceğini ve bir engel olmadığını söylemişti. Gattuso açıklamasında, "Kapılar herkese açık. Ekibim ve ben çok seyahat ediyoruz ve bize bir şeyler gösterebilecek herkes burada. Nicolo bizim için önemli bir oyuncu; sürekliliği sağlamak için doğru yerde." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan basınınından Corriere della Sport'a verdiği röportajda Zaniolo, İtalya Milli Takımı kadrosuna geri dönmek istediğini belirtip, "Milli takımın Dünya Kupası'na gitmesini umuyorum. Öncelik İtalya'nın oraya ulaşması ve umarım ben de milli takıma çağrılırım. Gattuso'yla konuşmadım ama söylediklerini okudum ve dinledim. Herkesi milli takıma davet edebileceğini duyduğum için mutlu oldum. Sahada hak eden kimse milli takıma gitmesi daha doğru olur. Ulaşılabilecek en yüksek seviye bu." ifadelerini kullandı.

TRANSFER İTİRAFI

Galatasaray'dan Udinese'ye transferi içinse Zaniolo, "Takım arkadaşlarım İstanbul'da kalmamı istedi mi? Evet, doğru. Torreira ve Icardi ile harika bir bağ kurmuştum. Muhteşem insanlar ve futbolculardı." dedi.

İtalyan futbolcu, eski teknik direktörü Jose Mourinho hakkında ise şunları söyledi, "Mourinho birlikte en çok maça çıktığım teknik direktör. Harika bir ilişkimiz var. Ara sıra onunla konuşuyorum ve bana tavsiyelerde bulunuyor."

Udinese içinse Zaniolo, "Burada çok mutluyum. Eşim ve oğlumla hemen istikrar bulduk. Merkeze yakın oturuyoruz, her şey çok küçük ve kullanışlı, bu yüzden mutluyum. Başarılı olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Kulüp, yanınızda olduğunu gösteriyor ve en iyi performansınızı sergilemeniz için sizi hazırlıyor. Udinese'de harika bir takım var. Hem eğleniyoruz hem de ligin sürprizi olabiliyoruz."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezona Galatasaray'da başlayan ve 4 maçta süre alan Nicolo Zaniolo, sonrasında Udinese'ye kiralandı.

Udinese'de Serie A'da ve İtalya Kupası'nda 5 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti.