İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2023 Salı / 9 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0604
  • EURO
    28,4091
  • ALTIN
    1606.04
  • BIST100
    5732.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nicolo Zaniolo'nun menajerinden Milan açıklaması
Spor

Nicolo Zaniolo'nun menajerinden Milan açıklaması

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

26 Haziran 2023 Pazartesi 23:04 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'nun menajerinden Milan açıklaması
ABONE OL

Galatasaray'da adı İtalyan ekipleriyle anılan Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer açıklaması geldi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

İtalyan oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLİR"

Vigorelli, "Zaniolo Türkiye'ye hemen uyum sağladı. Onu burada, ligimizde görememek çok üzücü. Tatilini yapıyor ve ardından Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Transfer dönemi uzun, bakalım ne olacak. Biz Türkiye'de iyiyiz, teklifler gelirse değerlendirilir. Galatasaray'la bir görüşme olduğu ortaya çıktı ama bu doğru değil. Şimdi hazırlıklara odaklandık" dedi.

MILAN CEVABI!

Vigorelli, Milan konusunda gelen soruya ise, "Milan taktiksel olarak onun için mükemmel bir takım mı? Evet ama bu konuya girmek istemiyorum" diye cevap verdi.

35M€'LUK SERBEST KALMA MADDESİ

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldızın sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray forması altında 11 maça çıkan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.