Nicolo Zaniolo'nun menajerinden Milan açıklaması

Galatasaray'da adı İtalyan ekipleriyle anılan Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer açıklaması geldi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

İtalyan oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLİR"

Vigorelli, "Zaniolo Türkiye'ye hemen uyum sağladı. Onu burada, ligimizde görememek çok üzücü. Tatilini yapıyor ve ardından Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Transfer dönemi uzun, bakalım ne olacak. Biz Türkiye'de iyiyiz, teklifler gelirse değerlendirilir. Galatasaray'la bir görüşme olduğu ortaya çıktı ama bu doğru değil. Şimdi hazırlıklara odaklandık" dedi.

MILAN CEVABI!

Vigorelli, Milan konusunda gelen soruya ise, "Milan taktiksel olarak onun için mükemmel bir takım mı? Evet ama bu konuya girmek istemiyorum" diye cevap verdi.

35M€'LUK SERBEST KALMA MADDESİ

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldızın sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray forması altında 11 maça çıkan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.