Nicolo Zaniolo'ya bir talip daha

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, ülkesi İtalya'da gündemden düşmüyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fiorentina'nın, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

VEFATINDAN ÖNCE HAMLEDE BULUNDU

Fiorentina'da 19 Mart'ta vefat eden kulüp CEO'su Joe Barone'nin, vefatından önce Zaniolo'nun transferi için hamlelerde bulunduğu öne sürüldü.

Fiorentina'nin Barone'nin vefatının ardından da Zaniolo'ya ilgisinden vazgeçmediği ve genç futbolcuyu yaz aylarında yeniden İtalya'ya getirmek istedikleri vurgulandı.

NICOLO ZANIOLO NE DEMİŞTİ

Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz günlerde, "Gelecekten bahsettiğinize göre İtalya'yı özlüyor musunuz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Elbette, hem de çok. Arkadaşlarımı, ailemi, oğlumu. Ama artık geleceğimi belirlemek kulüplere kalmış: bu kart Galatasaray'ın elinde. Bu arada Monchi'ye beni 19 yaşındayken Roma'ya transfer ettikten sonra hala benimle ilgilendiği için minnettar olduğumu söylemeliyim" ifadelerini kullanmıştı.

ASTON VILLA PERFORMANSI

Aston Villa'da bu sezon 32 maçta sahaya çıkan Nicolo Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşadı.