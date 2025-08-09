İSTANBUL 31°C / 23°C
Spor

Nicolo Zaniolo'ya bir talip daha! Ülkesine geri dönebilir

Galatasaray'da forma giyen Nicolo Zaniolo'ya Serie A'dan Udinese talip oldu. İtalyan basınında çıkan habere göre 26 yaşındaki futbolcunun geleceğini kadrodaki rekabet ve yabancı sınırı etkileyecek.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 09:19
Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan yeni bir talip çıktı.

REKABET VE YABANCI SINIRI ETKİSİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Zaniolo, Galatasaray'da elinden geleni yapıyor. Ancak kadrodaki rekabet ve yabancı sınırının da etkisi Zaniolo'nun sarı-kırmızılı takımdaki geleceğini etkiliyor.

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için transfer tekliflerini değerlendiriyor.

Zaniolo ile daha önce Flamengo, Benfica ve PSV Eindhoven'ın ilgilendiği İtalyan futbolcuya son talibin ise Serie A ekiplerinden Udinese olduğu yazıldı.

GEÇEN YIL İTALYA'DA GEÇTİ

Zaniolo, geçen sezonu da Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicola Zaniolo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yıına kadar devam ediyor.

