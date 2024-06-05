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  • Nicolo Zaniolo'ya İspanyol kancası! Teklifin detayları belli oldu
Spor

Nicolo Zaniolo'ya İspanyol kancası! Teklifin detayları belli oldu

Nicolo Zaniolo için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol ekibi Villarreal'in yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo için yapacağı teklifin detayları belli oldu. İşte detaylar...

5 Haziran 2024 Çarşamba 15:58 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'ya İspanyol kancası! Teklifin detayları belli oldu
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Galatasaray, 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euroya renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'yu sezon başında Aston Villa'ya kiralamıştı.

OPSİYONUNU KULLANMAMIŞLARDI

İngiliz ekibi, Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ödemiş ancak İtalyan futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

VILLARREAL, NICOLO ZANIOLO'YU İSTİYOR

İtalyan basınında ise bugün yer alan haberlerde Villarreal'in Zaniolo teklifinin detaylarına yer verildi.

Buna göre Villarreal, Nicolo Zaniolo'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Yine haberde İtalyan yıldızın satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olacağı belirtildi.

Bu sezon Aston Villa'da tüm kulvarlarda 39 maça çıkıp 1290 dakika süre alan Zaniolo 3 gollük istatistik yakaladı.

Ayak tarak kemiği kırılan 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo, EURO 2024'te forma giyemeyecek.

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