Galatasaray, 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euroya renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'yu sezon başında Aston Villa'ya kiralamıştı.

OPSİYONUNU KULLANMAMIŞLARDI

İngiliz ekibi, Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ödemiş ancak İtalyan futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

VILLARREAL, NICOLO ZANIOLO'YU İSTİYOR

İtalyan basınında ise bugün yer alan haberlerde Villarreal'in Zaniolo teklifinin detaylarına yer verildi.

Buna göre Villarreal, Nicolo Zaniolo'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Yine haberde İtalyan yıldızın satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olacağı belirtildi.

Bu sezon Aston Villa'da tüm kulvarlarda 39 maça çıkıp 1290 dakika süre alan Zaniolo 3 gollük istatistik yakaladı.

Ayak tarak kemiği kırılan 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo, EURO 2024'te forma giyemeyecek.