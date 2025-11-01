İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Nicolo Zaniolo'ya övgü dolu sözler! ''Bunu kariyerinde ilk kez yaptı''

Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, yeni kulübünde etkili performansıyla dikkat çekiyor. Zaniolo hakkında konuşan Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, oyuncusunun Lecce maçında takım için çok çalıştığını belirterek, 'Belki de kariyerinde ilk kez bunu yaptı.' dedi.

HABER MERKEZİ1 Kasım 2025 Cumartesi 14:28 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'ya övgü dolu sözler! ''Bunu kariyerinde ilk kez yaptı''
Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, son haftalarda performansıyla dikkat çeken Nicolo Zaniolo ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

"ZAMANA İHTİYACI VAR"

Runjaic, "Zaniolo ile Juventus maçının devre arasında konuştuk ve bana hala 10-15 dakika oynayabileceğini söyledi.[Zaniolo, Juventus maçında 58 dakika sahada kaldı.]Henüz yüzde 100 formda değil ama bu normal, en son sürekli oynadığı sezon 2021-2022 sezonuydu. Zamana ihtiyacı olması normal, şu ana kadar olan performansından memnunum." dedi.

"LİDER HALİNE GELİYOR"

Sözlerine devam eden Runjaic, "Altı kez ilk on birde oynadı ve üç gol attı. Bu, onun için iyi bir ortalama. Şimdiden bizim için önemli bir oyuncu. Gelişmesi ve 90 dakika oynayabilecek duruma gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. O, bizim için önemli bir oyuncu ve bu takımın lideri haline geliyor." diye konuştu.

"KARİYERİNDE İLK KEZ YAPTI"

54 yaşındaki teknik adam, "Zaniolo, ihtiyacımız olan tüm özelliklere sahip ve takım arkadaşları için bir örnek. Ne zaman 90 dakika oynayabileceğini bilmiyorum ama önemli olan iyi oynaması, sakatlanmaması ve onun yerine oynayan oyuncuların da onun seviyesini koruması. Zaniolo'nun geliştiğini görüyorum, harika bir zihniyeti var. Lecce maçında takım için çok çalıştı. Belki de kariyerinde ilk kez bunu yaptı. Bizim için çok önemli olduğunu anladı, katkıda bulunması gerektiğini biliyor ve ondan memnunum. Beklediğimizden daha ileride daha da gelişebilir." sözlerini sarf etti.

UDINESE'DE NE YAPTI?

Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Zaniolo, İtalyan ekibinde toplamda ise 8 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

