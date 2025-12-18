İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Nicolo Zaniolo'ya övgü yağdı

Dünyaca ünlü New York Times gazetesi, İtalyan ekibi Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo'ya ilginç bir benzetmede bulundu.

HABER MERKEZİ18 Aralık 2025 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü New York Times Gazetesi, Nicolo Zaniolo'nun Antonio Conte yönetimindeki Napoli'ye karşı sergilediği performansı geniş bir analizle ele aldı.

İLGİNÇ BENZETME

ABD merkezli gazete, karşılaşma sonrası yayımladığı değerlendirmede Zaniolo'nun sahadaki fiziksel dönüşümüne dikkat çekti. Analizde, İtalyan futbolcunun Napoli savunması karşısında ortaya koyduğu direnç ve patlayıcı güç, yüksek performanslı bir makineye benzetildi.

New York Times, Zaniolo'nun topu sürerken gösterdiği eforu ise çarpıcı bir ifadeyle aktardı.

Gazete, yıldız oyuncunun sahadaki gücünü "Bacakları V8 motorunun pistonları gibi çalışıyordu" sözleriyle tanımladı.

