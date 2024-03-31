Nicolo Zaniolo'ya Premier Lig'den sürpriz talip!

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer iddiası geldi.

WEST HAM HAMLE YAPABİLİR

İtalyan basınında yer alan habere göre, West Ham United'ın 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve yaz transfer döneminde Zaniolo için harekete geçebileceği öne sürüldü.

ADI GEÇEN TAKIMLAR

Zaniolo'nun adı daha önce de; Lazio, Fiorentina, Milan ve Juventus ve Atletico Madrid gibi ekiplerle anılmıştı.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde İtalyan futbolcunun durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Okan Buruk, "Zaniolo çok önemli ve değerli bir oyuncu. Premier Lig'de de goller attı, milli takımda ilk 11'de oynadı. Çok önemli bir değer. Gelip bizimle olmak isterse ben kadromda olmasını isterim. Ancak hem kulübün hem de Zaniolo'nun ne düşündüğü çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.

ASTON VILLA PERFORMANSI

Galatasaray'dan kiralık gittiği Aston Villa'da 33 maçta süre bulan Zaniolo, İngiliz ekibinde 3 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY İLE KONTRATI

Nicolo Zaniolo'nun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.