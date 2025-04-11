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Spor

Nicolo Zaniolo'ya soruşturma! Alacağı ceza belli oldu

İtalya'da yasa dışı çevrim içi bahis soruşturması büyürken, Fiorentinalı Nicolo Zaniolo'nun da aralarında bulunduğu 12 sporcu inceleme altına alındı. Bahislerin futbol maçlarına yönelik olmaması nedeniyle, oyuncuların sembolik bir para cezasıyla kurtulmaları bekleniyor.

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 14:54 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'ya soruşturma! Alacağı ceza belli oldu
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İtalya'da yasa dışı çevrim içi bahis skandalı büyüyor. Corriere della Sera ve ANSA'nın geçtiği haberlere göre, aralarında Juventuslu Weston McKennie, Fiorentinalı Nicolò Zaniolo, Romalı Leandro Paredes ve Atalantalı Raoul Bellanova'nın da bulunduğu 12 sporcu, yeni bir soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

İŞTE O 12 SPORCU

Soruşturmada adı geçen isimler arasında şu futbolcular yer alıyor: Alessandro Florenzi (Milan), Nicolò Zaniolo (Fiorentina), Mattia Perin, Weston McKennie (Juventus), Leandro Paredes (Roma), Angel Di Maria, Raoul Bellanova (Atalanta), Samuele Ricci (Torino), Cristian Buonaiuto (Padova), Matteo Cancellieri (Parma), Junior Firpo (Leeds United) ve tenisçi Matteo Gigante.

SEMBOLİK CEZA

Soruşturma kapsamında oyuncuların yasa dışı bahis platformlarını kullandıkları iddia edildi. Futbol maçlarına bahis oynanmadığı için, sporcuların ceza alma ihtimali düşük görülüyor. Ceza verilse bile bunun yalnızca 250 Euro'luk sembolik bir para cezası olacağı belirtildi.

AYRI SORUŞTURMA BAŞLATABİLİRLER

Ancak İtalya Futbol Federasyonu konuyla ilgili ayrı bir disiplin soruşturması başlatabilir. Buna rağmen, futbol karşılaşmalarına bahis oynanmadığı sürece, oyuncuların sahalardan men edilmesi beklenmiyor.

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