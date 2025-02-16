Nigel Hayes-Davis: Beşiktaş'a karşı oynamak güzeldi

ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğuna değinen yıldız oyuncu, "Beşiktaş Fibabanka çok zor bir rakip, onları da tebrik ediyorum. İyi takımlara karşı oynamak her zaman güzel bir rekabet yaratır. Bir oyun planımız vardı, enerjimiz çok iyi durumdaydı. Sertaç çok iyi iş çıkardı. Takım olarak iyi oynadık ve büyük bir iş başardık. Kupayı kazandık, güzel bir gün." sözlerini sarf etti.

Final maçında 22 sayı, 9 ribaunt ve 3 asist ile oynayan yıldız oyuncu, maçın en değerli oyuncusu seçildi.