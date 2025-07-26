İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2025 Cumartesi / 1 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nigel Hayes-Davis resmen Phoenix Suns'ta
Spor

Nigel Hayes-Davis resmen Phoenix Suns'ta

Son olarak Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis, resmen NBA ekiplerinden Phoenix Suns'a transfer oldu.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 00:51 - Güncelleme:
Nigel Hayes-Davis resmen Phoenix Suns'ta
ABONE OL

NBA takımlarından Phoenix Suns, son olarak Fenerbahçe Beko'da oynayan serbest statüdeki forvet Nigel Hayes-Davis ile sözleşme imzaladı.

Phoenix Suns'ın açıklamasında "Nigel resmen Phoenix Suns'ta." denildi.

Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'da geçen sezon THY Avrupa Ligi, lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

Sarı-lacivertli formayı 2 sezondur giyen Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finalin en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne de layık görüldü.

Nigel Hayes-Davis, kariyerinde NBA'de Wisconsin, New York Knicks, LA Lakers, Toronto, Sacramento takımları ile Galatasaray, Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe Beko'da görev yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.