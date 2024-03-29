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Spor

Nigel Hayes-Davis tarihe geçti, Fenerbahçe Beko kazandı!

THY EuroLeague'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Almanya temsilcisi Alba Berlin'i 103-68 yendi.

29 Mart 2024 Cuma 23:08 - Güncelleme:
Nigel Hayes-Davis tarihe geçti, Fenerbahçe Beko kazandı!
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 32. haftasında sahasında konuk etttiği Alman ekibi Alba Berlin'i 103-68 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis attığı 50 sayıyla galibiyetin baş kahramanı olurken EuroLeague tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu oldu.

Ayrıca Nigel Hayes-Davis, Alba Berlin maçının ilk çeyreğinde attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Beko formasıyla bir maç çeyreğinde en fazla sayı atan oyuncu rekorunu da kırdı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla 32. haftada 20. galibiyetini elde etti. THY Avrupa Ligi'nin son sırasında yer alan ALBA Berlin ise 27. kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekip ligin 33. haftasında 5 Nisan Cuma saat 20.45'te taraftarının önünde Anadolu Efes'i konuk edecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Gytis Vilius (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 7, Hayes-Davis 50, Pierre 6, Dorsey 7, Calathes 2, Wilbekin 2, Motley 18, Tarık Biberoviç 6, Yam Madar 4, Papagiannis 1, Sestina, Şehmus Hazer

ALBA Berlin: Schneider 2, Thomas 10, Hermannsson 12, Nikic 4, Olinde, Brown 17, Delow 5, Mattisseck 5, Samar 2, Koumadje 7, Bean 4

1. Periyot: 34-18

Devre: 52-40

3. Periyot: 83-53

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