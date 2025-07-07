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Spor

Nigel Hayes-Davis'ten Fenerbahçe Beko'ya veda

Fenerbahçe Beko'da sezonu 3 kupa ile kapatan 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis sarı lacivertli takıma veda etti.

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 13:26 - Güncelleme:
Nigel Hayes-Davis'ten Fenerbahçe Beko'ya veda
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Sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko'da yeni sezon öncesi adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

Şampiyon kadrodaki isimlerden bazıları takımdan ayrıldı. Bu isimlerden sonuncusu ise Nigel Hayes-Davis oldu.

Yıldız oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda paylaştığı hikayede 50 sayı atarak rekor kırdığı Alba Berlin maçı sonrası çektiği fotoğraf ile transfer olduğu takım Phoenix Suns'ı etiketleyerek veda etti.

Davis'in önümüzdeki günlerde ABD'ye giderek yeni takımında 1 yıllık kontrata imza atması bekleniyor.

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