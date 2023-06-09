Nihat Kahveci: İnşallah Inter kazanır diyorum ama favori Manchester City gözüküyor

Eski futbolcular Ümit Davala ile Nihat Kahveci, Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Şampiyonlar Festivali'ne katıldı. Davala, finalde çok gollü bir maç beklemediğini söylerken, Kahveci ise gönlünün milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'den olduğunu ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında Yenikapı'da düzenlenen Şampiyonlar Festivali devam ediyor. Türk futbolunun önemli isimleri Ümit Davala ile Nihat Kahveci de etkinlik alanında Socios.com standına ziyarette bulundu. Burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Ümit Davala, "Güzel bir vakit geçirdik. Biz de karşılıklı maç oynadık. Çok hoş bir maç oldu. Yıllar sonra sahada bir araya geldik. Seyirciler de biz de keyif aldık. Etkinlikler alanları her yaş grupları için güzel şeyler hazırlanmış. Burada olmaktan çok mutluyuz. Finali kaçırmayacağım. Ben de maçta olacağım. Ben bu maçta kimseyi favori olarak görmüyorum. Dışarıdan bakıldığı zaman tabi City daha önce duruyor ama bu tür maçlar, finaller, tek maçlar çok farklı oluyor. Inter de bileğinin hakkı ile buraya geldi. Onlar da ağır bir gruptan çıktı, Barcelona ve Bayern Münih grubundan. Sonrasında hemen hemen hiç gol yemeden finale geldiler. City diğer taraftan da çok önemli rakipleri devirdi, Bayern Münih, Real Madrid gibi. Ben çok gollü bir maç beklemiyorum. Hatta maçın penaltılara gideceğini düşünüyorum. Keyifli bir maç olacaktır. İstanbul'da üçüncü kez bir final oynanacak. Organizasyonun burada olması Türkiye adına çok güzel, çok önemli. Yarın inşallah statta keyif alacağız" diye konuştu.

NİHAT KAHVECİ: "İNŞALLAH INTER KAZANIR DİYORUM AMA FAVORİ CİTY GÖZÜYOR"



Muhteşem bir finalin kendilerini beklediğini söyleyen Nihat Kahveci ise, "Bu kadar güzellik ancak bir araya gelebilir. İstanbul, Türkiye, iki tane Türk oyuncu. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Ben futbol maçı izlerken çok pozisyon, çok gol izlemeyi seviyorum. Maç da bunu normalde vaat ediyor. Inter buralara gelirken, defansif anlamda ne kadar kuvvetli olduğunu göstererek geldi. City de içi sahada oynadığı maçlarda hücum anlamında ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Hak edenin kazanacağı bir maç olsun. Gönlüm Hakan'dan yana olduğu için, inşallah Inter kazanır diyorum ama favori City gözüyor. Bol gol olsun, 3-2 falan bitsin, Inter kazansın derim. Kağıt üzerinde City favori. Önemli olan İstanbul'un ve ülkemizin tanıtımı olacak. Bu organizasyonu yaptık. Unutulmayan da bir maça sahne oldu. İnşallah öyle unutulmayan bir maç olur. Tekrardan İstanbul'a gelmek için can atarlar. Böyle organizasyonlar, Avrupa Şampiyonası'nı da, Dünya Kupası'nı da organize etmek için önemli. Biz bu işlerin üstesinden iyi geliyor. Burada muhteşem bir festival alanı var. Her yaş grubundan insanların eğlenebileceği, futbolseverlerin eğlenebileceği bir alan oluşturmuşlar. Biz de Socios.com alanındayız. Üyeleriyle maç yaptık. Keyifli maç oldu. Herkes keyif aldı" şeklinde konuştu.