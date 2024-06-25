İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9661
  • EURO
    35,3554
  • ALTIN
    2467.27
  • BIST100
    10709.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nihat Kahveci: Mourinho, Türk futbolu için harika bir isim
Spor

Nihat Kahveci: Mourinho, Türk futbolu için harika bir isim

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho ile ilgili İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

25 Haziran 2024 Salı 15:19 - Güncelleme:
Nihat Kahveci: Mourinho, Türk futbolu için harika bir isim
ABONE OL

Futbolculuk döneminde La Liga'da Real Sociedad ve Villarreal 'de forma giyen eski milli oyuncu Nihat Kahveci, İspanya'dan AS'a önemli açıklamalarda bulundu.

Kahveci, Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho için gelen sorunun ardından şu sözleri kullandı;

"Bence Türk futbolu için harika bir haber. Mourinho, her şeyi kazanmış bir teknik direktör. Çok ünlü, dünyanın her yerinden takip edilen bir isim. Süper Lig'in daha fazla tanınmasını sağlayacak. Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor ve Mourinho kazanan bir teknik direktör olduğunu ispatlamak isteyecektir. Bence iyi bir imza."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.