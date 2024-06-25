Nihat Kahveci: Mourinho, Türk futbolu için harika bir isim

Futbolculuk döneminde La Liga'da Real Sociedad ve Villarreal 'de forma giyen eski milli oyuncu Nihat Kahveci, İspanya'dan AS'a önemli açıklamalarda bulundu.

Kahveci, Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho için gelen sorunun ardından şu sözleri kullandı;

"Bence Türk futbolu için harika bir haber. Mourinho, her şeyi kazanmış bir teknik direktör. Çok ünlü, dünyanın her yerinden takip edilen bir isim. Süper Lig'in daha fazla tanınmasını sağlayacak. Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor ve Mourinho kazanan bir teknik direktör olduğunu ispatlamak isteyecektir. Bence iyi bir imza."