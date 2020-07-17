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Spor

Nihat Kahveci'den yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, İspanya'da futbol oynadığı dönemde Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf etti.

17 Temmuz 2020 Cuma 20:33 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 20:33
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Youtube'daki StoryBox kanalına konuşan Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, "İspanya'da oynadığımda Fenerbahçe'den teklif almıştım ve bu gurur vericiydi. Ancak İspanya'ya giderken, 'döndüğümde Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamam' demiştim" ifadelerini kullandı. 

Yabancı futbolcu tartışmasına da değinen Kahveci, "Yabancısı yerlisi yok. İyi futbolcu-kötü futbolcu var. Emre Belözoğlu'nu kesebilecek oyuncu var mı?" dedi. Beşiktaş , Real Sociedad, Villarreal, Milli Takım formasıyla attığı golleri ve unutamadığı anları da anlattı.

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