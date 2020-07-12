12 Temmuz 2020 Pazar 11:05 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 11:13

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 8 Temmuz’da yaptığı toplantıda, önümüzdeki 3 sezon ligde uygulanacak yabancı protokolünü açıkladı. Yapılan yeni düzenleme tartışmaları da beraberinde getirdi. Ligde oynanan 31. hafta karşılaşmalarının ardından mikrofon başına geçen hemen bütün teknik adamlar, “Karar bize sorulmadan alındı. Yabancı yasağına karşıyız” gibi cümlelerle başlayan çok sert eleştirilerde bulundular. Konunun muhatabı TFF Başkanı Nihat Özdemir ise Akşam Gazetesi'nden Kenan Karcı'ya konuşarak bu eleştirilere cevap verdi. Yeni yabancı kuralına ilişkin alınan kararların, görüşülüp, tartışıldıktan sonra alındığını, uzun vadede hem kulüplerin hem de Türk futbolunun çıkarına bir düzenleme yapıldığını vurguladı. İşte Özdemir’in eleştirilere cevapları:

KULÜPLERİN HEPSİNE SORDUK AMA

Teknik adamlar, yöneticiler çıkıp, ‘Bize sorulmadı’ diye konuşuyorlar. Bütün kulüplere bu konudaki görüşleri soruldu, hepsinin önerileri bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna ‘Evet’ der miyim. Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz. Onun için böyle bir talebi uygulamamız mümkün değil. Kulüplerimiz alınan kararları eleştirebilirler ama bunu şimdiden ilan ettik ki projelerini ona göre yapsınlar, yol haritasını buna göre belirlesinler. Hem kulüplerin hem de Türk futbolunun geleceği için bunun daha doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz. Görevde kaldığımız sürece de bunu kararlılıkla uygulayacağız.

ARTI YABANCIYLA ESNEKLİK

Başkan Nihat Özdemir yeni kararlara yönelik en fazla eleştiri alan ‘Artı yabancı’ konusuna da açıklık getirdi. Bu sezon bütün sözleşmeleri koruyarak, kulüplerin sözleşme yaptıkları oyunculara karşı ellerini güçlendirdiklerini belirten Nihat Özdemir şöyle konuştu:

“İlk sene sözleşme sayısını düşürmedik. Gelecek sezon 12’ye düşürdük. Kulüplerin ellerindeki yabancılar nedeniyle, zorda kalmasını istemedik. Ama bundan sonra ona göre transfer yapsınlar. Artı yabancı transfer etmek zorunda değiller. Biz bu değişikle alt yapıyı hedef gösteriyoruz. Alt yapıya önem versinler. 3 senelik bir proje sunduk ki herkes kendine çeki düzen versin, toparlansın.”

SEYİRCİLİ KUPA İMKANSIZ

TFF Başkanı Nihat Özdemir: “Bir takım şampiyonluğu garantilese de son maça seyirci almamız imkansız. Futbolcular bile protokole uymuyor. Üzülerek ceza kesiyoruz ama yedeklere maske bile taktırmakta zorlanıyoruz.”

Zor bir süreçten geçen 2019-2020 futbol sezonu artık finale doğru yaklaşıyor. Şampiyon takım yakında apoletini takacak, kupasına kavuşacak. Peki eğer bir takım son maçta şampiyonluğu garantilerse, kupanın verileceği karşılaşmaya seyirci alınması mümkün mü? TFF Başkanı Nihat Özdemir’le ligin gidişini ve seyirci konusunu konuştuk. İşte açıklamaları:

“Maçlar gayet güzel gidiyor. Güzel maçlar oluyor. Futbol adına çok çekişmeli bir dönem yaşıyoruz. İnşallah 3 hafta kaldı, hayırlısıyla tamamlayacağız. Taraftarın bu keyfi statta yaşamasını isterdim ama bu mümkün değil. Biz taraftar almak istesek de zaten devlet izin vermez. Böyle bir riski almamız zaten mümkün değil. Sonra Allah korusun bir salgın çıkarsa futbolun üzerine yıkılır. Şampiyonluk maçında taraftarı stada alıp da kontrol etmek imkansız bir şey. Bırakın taraftarı futbolcuları, yöneticileri bile protokole uydurmakta zorlanıyoruz. Üzülerek bir sürü ceza uygulamamıza rağmen uymayanlar var. Yedek oyuncular bile maske takma kuralına uymuyor. Bu sezon hayırlısıyla, seyircisiz şekilde tamamlanacak.”

2 ALTYAPI ŞARTI

TFF’nin 8 Temmuz’da ilan ettiği 3 yıllık yabancı planını tekrar hatırlatalım:

2020-2021 sezonu;

Sözleşme sayısı: 14 (En az 1’i 24 yaşından küçük)

Sahadaki yabancı: 8 (21 kişilik kadroda yaşı 22’den büyük olmayacak, en az 1 alt yapı oyuncusu.)

2021-2022 sezonu;

Sözleşme sayısı: 12 (En az 1 tanesi 23 yaşından küçük)

Sahada yabancı: 7 (İlk 11’de alt yapıdan yetişmiş, 21 yaşın altında en az 1 oyuncu.)

2022-2023 sezonu;

Sözleşme sayısı: 10 (En az 1 tanesi 22 yaş altı)

Sahada yabancı: 6 (İlk 11’de alt yapıdan yetişmiş 21 yaşın altında en az 2 oyuncu.)