20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:13 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:20

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ile yaptıkları toplantının ardından Süper Lig'de 7 kulübün bu sezon küme düşmenin kaldırılması için başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Özdemir yaptığı açıklamada, "Liglerin 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Ayrıca 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE SON 7 SIRA

28 - Gençlerbirliği

26 - Kasımpaşa

26 - Konyaspor

25 - Malatyaspor

25 - Rizespor

23 - Ankaragücü

22 - Kayserispor