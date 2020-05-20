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Spor

Nihat Özdemir: ''7 kulüp başvurdu, küme düşme kaldırılabilir''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 7 takımın küme düşmenin kaldırılması için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:13 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:20
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ile yaptıkları toplantının ardından Süper Lig'de 7 kulübün bu sezon küme düşmenin kaldırılması için başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Özdemir yaptığı açıklamada, "Liglerin 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Ayrıca 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE SON 7 SIRA

28 - Gençlerbirliği

26 - Kasımpaşa

26 - Konyaspor

25 - Malatyaspor

25 - Rizespor

23 - Ankaragücü

22 - Kayserispor

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