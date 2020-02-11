Nihat Özdemir açıkladı! 'Gördük ki, yapılan işlemlerin, uygulamaların hepsi...'

11.02.2020 16:44 - Güncelleme: 11.02.2020 16:44

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptıkları aylık olağan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MEHMET SEPİL'İN SÖZLERİ

"Geniş katılımlı bir toplantı olduğu için Maslak'taki kulüp toplantı salonunda bunu yapmak mümkün değildi, sağ olsun federasyon buraya çağırdı. Konular birikmişti. Toplantının başında, daha önce karar verdiğimiz gibi ki kulüplerden çok talep geldi, MHK ile bir araya gelmek istedik ve kendilerinin sunumunu dinledik. Son zamanlarda VAR'ın uygulanması ve diğer konular üzerine çok konu var. Sayın Zekeriya Alp hocamız, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek bizi bilgilendirdiler. Sorularımızın cevaplarını aldık diyebilirim."

"Bir de lisans uygulaması konusu vardı, bu konu oldukça hararetli bir transfer dönemi geçti ve geride kaldı. Onu da tartıştık ama önümüzde ne yapacağımızı, bu lisans uygulamasının önümüzdeki sene ne şekilde olacağını, nelerin düzeltilmesi gerektiğinin birlikte tartışılması gerektiğini konuştuk. Kısa sürede federasyon geri dönüş yapacak ve çalışmalara başlayacağız.

"IRKÇI SÖYLEMLERİ TARTIŞTIK"

"Son zamanlarda statlarda oluşan ırkçı söylemler konusunu tartıştık. Federasyonun yasaları, kuralları var ama biz kulüpler olarak en şiddetli şekilde cezalandırılmasını istedik. Bizim en büyük övüncümüz, Avrupa'daki bu sorunun Türkiye'de çıkmamasıydı ve bu sorunun giderilmesi gerektiğini görüştük. "

"Ali Koç başkan beni aradı ve konuştuk. Kendisi şu ortamda toplantıya katılmamanın, toplantının selameti için iyi olacağını söyledi. Başarılar diledi. Fenerbahçe'nin kendi tasarrufudur ama Ali başkan beni arayıp katılmayacağını söyledi, Fenerbahaçe olmadan bu toplantıyı yaptık."

"DAHA DA İYİYE GİDECEK"

"Her şey diyalogla başlıyor VAR sistemi ile ilgili. Neyin nasıl olduğunu daha iyi dinledik. Sezon başında da brifing almıştık ama 4-5 kulüp başkanı katılmıştı. Fenerbahçe dışında tüm başkanlar buradaydı. Barış Şimşek özellikle VAR protokolü konusunda anlattı, soru işaretlerini izah etti. Yüzde 100 tatmin olup olmadıklarını bilemem ama çok değerli bilgiler aldık, bunu söyleyebilirim."

"Bizim en büyük önerimiz şu oldu. Ben, bütün kulüpler tatmin oldu diyemem tek başıma. Her gün bu daha iyi gidecek. Gri alanlar olduğunu onlar da söylüyorlar, bunun IFAB'ın da talimatlarında olduğunu söylüyorlar. Gri alanlar olunca bunu herkes kendine göre yorumlayabiliyor. Genel olarak faydalı bir toplantı olduğunu söyleyebilirim."

NİHAT ÖZDEMİR İSE ŞU SÖZLERİ KULLANDI

"Büyük bir iştirakle, 18 kulübün 17'siyle bu toplantıyı yaptık. Çok verimli bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. Sayın Sepil'in söylediği gibi, Türkiye ırkçılık konusunda dünyaya örnek gösterilen ülkelerin başında gelmektedir. Bugüne kadar ne Süper Lig'de, ne diğer liglerde, hiçbir zaman ırkçılıkla ilgili bir olayı yaşamadık. Son haftada böyle girişimler olduğunu gördük. Gerekli olan tüm cezaları uygulayacağız. "

"VAR SİSTEMİYLE 7-8 TAKIM YARIŞTA"

"Son günlerde hakemlerimiz, Türkiye'nin futbol aleminde çok gündeme oturdular. Sayın Sepil'in isteği ve arzusuyla, MHK başkanı Alp ve yardımcısı Oğuz Sarvan ile VAR sisteminin başında olan Barış Şimşek'i bir araya getirdik, uygulamaları anlattılar ve başkanları dinlediler. VAR'da neler yapılması gerektiği ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Gördük ki, yapılan işlemlerin, uygulamaların nasıl olduğunu, hakem hatalarının nasıl olduğunu görme anlamında başarılı bir görüşme oldu. Görüyoruz ki liglerimizde 7-8 takımın şampiyonluğa oynadığı bir sezon geçiriyoruz. Böyle bir sezon yaşanmadı. Herkes onu bunu konuşuyor ama VAR sistemi ile, ofsayt sisteminin hata olmadan uygulanmasıyla, tüm takımlar şampiyonluğa oynar hale geldi."

"DİLİMİZE DİKKAT ETMELİYİZ"

"Her kulübe eşit davrandığımızı ifade ettim, görüşleri aldık ve yolumuza devam ettik. Futbol çok önemli, hepimiz kullanacağımız dilimize dikkat etmeliyiz. Sahada ter döken bütün futbolcu kardeşlerimizin de rakibe jest, rakibe saygı göstererek, ırkçılığa müsaade etmeden hareket etmesini diliyoruz. Biri şampiyonluğu hak edecektir, diğerlerinin de ona saygı göstermesini bekliyoruz."