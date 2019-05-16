Nihat Özdemir adaylığını resmen açıkladı

1 Haziran'da Ankara'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adaylığı için Nihat Özdemir resmen düğmeye bastı.

3'üncü Lig Kulüp Başkanlarına bir iftar veren Nihat Özdemir'e başkan adaylığı için büyük destek verildi. 50'nin üzerinde kulüp başkanının katılımı ile İstanbul'da gerçekleşen iftar yemeğinde Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören dönemindeki başarılı işlere devam edeceklerini belirterek şu mesajı verdi:

"Benim de görev yaptığım Yıldırım Demirören Federasyonu başarılı işler yaptı. Birçok ilke imza attık. Yeni gelecek federasyon da bayrağı daha yukarılara taşıyacak. Ben ve arkadaşlarım bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. İlk kez burada açıklıyorum. Yeni dönem için başkan adayıyım."

TFF Başkan adayı Nihat Özdemir kulüp başkanlarına ayrıca şu açıklamalarda bulundu: ''Tesis yardımları için bütün kulüplerimize destek olduk olmaya da devam edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi deplasmanlara giderken ve gelirken önemli derecede yol masraflarınız olmaktadır. O masraflara katkıda bulunsun diye bütçemizden gerekli ödenekleri ayırdık. İnşallah yeni yılda da birkaç gün içerisinde bütçemizi bağlayıp sizin huzurunuzda genel kurulda sunacağız. Tesis yardımlarımıza devam edeceğiz. Eşit miktarda destek olma prensibini hep koruduk. Ve korumaya da devam edeceğiz. Kimseyi kayırmadık. Kimsenin hakkını kimseye yedirtmemeye çalıştık.''

Kulüp Başkanları iftarda söz alırken Nihat Özdemir'in başkanlığı için desteklerini açıkladılar. Öte yandan, Özdemir'in seçimlere tek aday olarak girmesi bekleniyor.