13 Kasım 2025 Perşembe
  • Nihat Özdemir: Ben de olsam Messi'ye kapıyı açardım
Spor

Nihat Özdemir: Ben de olsam Messi'ye kapıyı açardım

Lionel Messi'nin gece yarısı Spotify Camp Nou Stadı'nı ziyaret etmesi hakkında eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

13 Kasım 2025 Perşembe 14:36
Nihat Özdemir: Ben de olsam Messi'ye kapıyı açardım
Messi'nin gece yarısı Türk şirketi Limak tarafından inşa edilen yeni Spotify Camp Nou Stadı'nı ziyaret etmesi, İspanya'da gündem olmayı sürdürüyor. İspanyol medyası, Arjantinli efsanenin kulüp yönetimine bilgi vermeden, gece yarısı plansız bir şekilde içeriye girdiğini ve Limak'ın güvenlik görevlilerinden izin alarak stadı gezdiğini yazdı. Messi de dün İspanyol basınına yaptığı açıklamada ziyaretin planlı olmadığını, stadın yanından geçerken içeriye girip, görmek istediğini açıkladı.

ELBETTE EVİNE İZİNSİZ GİRECEK

Biz de bu tarihi ziyaretin perde arkasını ve neler yaşandığını Limak'ın kurucusu ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e sorduk. Dünyaca ünlü futbol fenomeni Lionel Messi'nin böyle bir ziyarette bulunmasından ve Limak çalışanlarının kendisine yardımcı olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Özdemir, "Messi, evine gelirken izin almak zorunda değil. Messi'ye kim hayır diyecek. Ben de olsam kapıyı açıp, içeriye buyur ederdim. Konunun detaylarını tam olarak bilmiyorum ama bu ziyaret kimseyi rahatsız etmez" dedi.

STAT BİTECEK, HEYECANLIYIM

Bir Türk şirketinin Barcelona gibi dünyaca ünlü bir kulübün tarihinde böyle önemli bir rol oynamasının önemine değinen Başkan Nihat Özdemir, kendisinin de stattan koltuk aldığını ve fırsat buldukça maçları izleyeceğini vurguladı. Barcelona'nın stadının gelecekte çok önemli finallere ev sahipliği yapmasının da gündemde olduğunu belirten Nihat Özdemir, Messi'nin "Oraya geri dönmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum. Barselona'yı çok özlüyoruz. Eşim, ben ve çocuklarım sürekli Barselona'dan, tekrar orada yaşama fikrinden bahsediyoruz. Stadyum bittiğinde oraya geri dönmek için çok heyecanlıyım" açıklamasını da, "İnşallah döner. Biz de onu keyifle izleriz" şeklinde değerlendirdi.

Popüler Haberler
