12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:33 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:33

Fenerbahçe yaklaşık 18 milyon euroluk harcama limitine rağmen transfer bombalarını peş peşe patlatmaya devam etti. Eldeki mevcut kadronun Başkan Ali Koç’un ifadesiyle 64 milyon euroluk maliyetine rağmen yapılan yeni transferlere nasıl lisans çıkartılacağı merak konusu. 8 kulüp temsilcisinin TFF’ye pazartesi günü yaptığı ziyarette sorunlar masaya yatırıldı ancak uzlaşma çıkmadı. TFF Başkanı Nihat Özdemir’e bu konudaki öngörüsünü sorduk. "Fenerbahçe’nin ‘Borç ana para harcama limitine konulmasın’ önerisine karşı çıkan Trabzonspor ile Galatasaray’la bir uzlaşma sağlama imkanı bulunup bulunmadığı” şeklindeki sorumuza Başkan Özdemir, “Böyle bir ihtimal mümkün görünmüyor. Çünkü Trabzonspor ve Galatasaray rekabet açısından bunu kabul etmiyor” dedi.

BUNDAN MEMNUNİYET DUYARIZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la söz konusu toplantıda sohbet ettiklerini ve “Ben senin yerinde olsaydım, Bankalar Birliği ile anlaşmayı hemen imzalardım” dediğini hatırlatan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e, “Kamuoyunda TFF, Fenerbahçe’yi Bankalar Birliği ile anlaşmaya zorluyor. Başka bankalarla yaptığı anlaşmaları kabul etmiyor” şeklinde bir kanaat olduğunu hatırlattık. Başkan Özdemir, “Bizim bu konuda Fenerbahçe’ye bir şartımız ve dayatmamız söz konusu bile olamaz. İstedikleri bankayla anlaşabilirler. Yurt içinden, yurt dışından, Amerika’dan… Hangi banka ile isterse onunla anlaşsınlar. Yeter ki anlaşsınlar. Biz kabul ederiz. O zaman Fenerbahçe’nin de Galatasaray kadar harcama limiti olur. Biz Fenerbahçe’nin daha avantajlı şartlarda anlaşma yapmasından memnuniyet duyarız” ifadesini kullandı.

BU DEFA ZİRVEDE UZLAŞMA ZOR

Bankalar Birliği’nin kulüplere yüzde 14 faizle kredi verdiğini, piyasadaki faiz oranlarının çok daha makul olduğunu ve Fenerbahçe’nin bu şartlarda anlaşmak istemediğini öne sürenlere karşın Başkan Özdemir, “Kendileri için hangi bankayı avantajlı görüyorlarsa onunla anlaşmakta serbestler” mesajınını defalarca vurguladı. TFF ile yapılan toplantıdan sonra fikir ayrılıklarını görüşmek üzere bugün Kulüpler Birliği bir kez daha kendi arasında zirve yapacak. Bu toplantıda Fenerbahçe’nin isteklerine karşılık Trabzonspor ve Galatasaray’ın ılımlı bir tavır sergilemesi beklenmiyor. Kulüplerin yabancı konusu ve ligin 21 takımla oynanması konusunda olduğu gibi birlikte hareket etme olasılığı düşük. O yüzden bugünkü toplantının hareketli şekilde geçmeye aday olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE’NİN İSTEKLERİ

Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşması için şu isteklerin yerine getirilmesini istiyor.

1- Her kulüp başkanı kendi dönemindeki borcun sorumlusu olsun...

2- Ödemelerdeki faiz oranlarının kesinlikle aşağıya düşürülmesi gerekiyor.

3- Borç ödemesi, 3 yıl ana para ödemesiz 10 yıl olsun.

4- Alınan borç dolar olarak değil, TL olarak alınsın...

5- Kulüplere nakit para desteğinde bulunulsun.

6- Ana para borcu anlaşma yapan kulüplerde olduğu gibi hesaba dahil edilmesin.

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Öte yandan Kulüpler Birliği bugün bir araya geliyor. Toplantıda harcama limitleri konusu masaya yatırılacak. A Spor’a konuşan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, “Başkanlığa devam edeceğim. Harcama limiti konusunda Nihat Özdemir bütün kulüplerin onayının gerektiğini söyledi” açıklamasını yaptı.

Akşam