Nihat Özdemir, Hatayspor'a kupasını vermek için Hatay'da

IHA 20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:55 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:55

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Hatayspor’un Süper Lig’e çıkmasından dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı tebrik etti.

Hatayspor’a şampiyonluk kupasını vermek için kente gelen Özdemir ile beraberindekiler, ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş’ı makamında ziyaret etti. Burada Hatayspor’un Süper Lig’e yükselmesinden dolayı tebriklerini ileten Özdemir, Başkan Savaş’a milli takım forması hediye etti. Başkan Savaş da Özdemir’e kenti simgeleyen bazı tablo ve hediyeler verdi.

Özdemir ile beraberindekiler daha sonra, Hatayspor’un yeni sezonda maçlarını oynaması planlanan ve yapımında sona gelinen stada geçerek incelemelerde bulundu.