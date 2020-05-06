06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:02 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:10

TFF Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile dün yapılan görüşmenin ayrıntılarını ve sezonun tamamlanıp tamamlanamasıyla ilgili durumu kendi arasında yapacağı toplantıyla değerlendirdi. Başkan Nihat Özdemir toplantının ardından bir basın toplantısı ile son kararı açıkladı. Başkan Özdemir, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig maçlarının 12, 13, 14 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"SPORTİF TEDBİRLERİ EN HIZLI ALAN ÜLKELERDENİZ"

"Yaşanan koronavirüs salgınında Türk futbolu da etkilendi. Sportif tedbirleri dünyada en hızlı alan ülkelerden biriyiz. Allah'a şükürler olsun ki o dönemde sahalarımızdan virüs çıkmadı. Futbol ailesi olarak virüse karşı kararlı bir mücadele içindeyiz. Futbolun oynanabilmesi için Sağlık Kurulumu bir protokol hazırladı."



"LİGLER 12 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK"

Dün Sağlık Bakanımı Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdik ve bugün de yönetim kurulumuzla görüştük. Bir yol haritası çizdik. Şimdilik olmak kaydıyla ve elimizde değişik senaryolar bulunmakla birlikte; ertelenen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig maçlarını 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.

"MAÇLARIN HANGİ ŞARTLARDA OYNANACAĞINA BİLİM KURULU KARAR VERECEK"

"Bu kararımızla ilgili Sağlık Bakanlığımıza müracaat edeceğiz, onlar da Bilim Kurulu'na havale edecekler. Bakanlık ve Bilim Kurulu müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecekler. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun maçların nasıl oynanacağı kararı çerçevesinde maçları başlatacağız."

"LİGLERİ TEMMUZ AYINDA TAMAMLAYACAĞIZ"

"Antrenmanlara başlayan kulüplerin de bu zaman zarfında hazır olacağına inanıyoruz. İnşallah liglerimizi temmuz ayında tamamlayacağız ve kupaları sahada vereceğiz. Ağustos ayında da Şampiyonlar Ligi finalini ülkemizde gerçekleştireceğiz. 26 Temmuz'da ligi sonlandırmayı düşünüyoruz. 7 tane hafta sonu, 1 tane ise hafta içi maç oynanacak.

YENİ SEZONUN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI NETLEŞMEDİ

"Yeni sezon için ağustos ayı bir tatil dönemi olarak geçebilir. 2021'de Avrupa Futbol Şampiyonası olduğu için UEFA bizden 25 Mayıs 2021'de ligleri bitirmemizi istiyor gelecek sezon için. Biz de bu tarihe göre çalışmalarımızı yapacağız."

"SÜPER LİG'DE 13-14 KULÜP LİGİN TAMAMLANMASINI İSTİYOR"

"Tek şehirde maçları oynamak bizim gündemimize hiç gelmedi. Liglerin oynanmasını ya da oynanmamasını kimler istiyor benim bilgim dahilinde değil ama 18 takımdan 13-14'ü liglerin tamamlanmasını istiyor Süper Lig'de. 1. Lig'de de durum böyle ancak 2. ve 3. Lig'deki 90 kulübün yüzde 73'ü oynanmasını istemiyor. Bunları bize Kulüpler Birliği Başkanları bize iletti."

"Eğer her şey normal olsaydı yabancı sınırı konusunu konuşabilirdik. Bu konuda acele etmememiz lazım çünkü bu virüs olayı her şeyi değiştiriyor. Kulüplerimizle görüşerek yabancı sınırlaması konusunu ilerleyen zamanlarda konuşacağız."

"TÜRKİYE KUPASI'YLA İLGİLİ GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

"Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili yarı finale kalan kulüplerle ve yayıncı kuruluşla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuyla ilgili de önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağız"

"BEIN SPORTS'UN MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLAMASI HUKUKSAL SORUNLAR ÇIKARTABİLİR"

"Ziraat Türkiye Kupası şifresiz, herkes evinde rahat rahat izliyor. beIN SPORTS çok büyük bir rakam ödüyor. Gelirini şifreden kazanıyor. beIN ile görüşüyoruz, şifresiz yayınlama durumunda bazı hukuksal olaylar ortaya çıkabilir"



"ŞARTLAR DÜZELİRSE 4 HAFTAYI SEYİRCİLİ OYNATABİLİRİZ"



"Bu şartlar varken bu kararları aldık. Yarın şartlar değişir, başka kararlar alırız. Şartlar düzelirse, kalan 8 haftanın 4 haftasını seyircili bile oynatabiliriz."

"2. DALGA GELİRSE OTURUR KONUŞURUZ"

"35 gün, uzun bir zaman. Ligleri 45 gün evvel bitirmiştik hatırlarsınız. İnşallah Türkiye 35 gün sonra bugünlerden çok daha iyi noktalarda olacak. Büyük problemler oldu, 2. virüs dalgası geldi, şu oldu bu oldu, ara veririz vermeyiz, bugünden kestirmem söz konusu değil. Ligler başlayınca büyük problemler olursa o gün oturur, düşünür, taşınır ve danışır, gerekli kararları alırız."

"MAÇLARDAKİ BASIN MENSUPLARINA DA TEST YAPABİLİRİZ"

"Seyircisiz maçlarda akreditasyonlu basın mensupları maçları izleyebilecek. Basın mensupları statta olacak ama sayılara kısıtlama getireceğiz, oturma düzenini değiştireceğiz. Basın olmadan maçlar olmaz. Belki basın mensuplarına da test yapacağız."





