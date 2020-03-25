Nihat Özdemir ligin geleceği hakkında konuştu!

25 Mart 2020 Çarşamba 09:24 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 09:24

Başkan Özdemir, “Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz."

'Gündemimizde yok'

"Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor. "

'Hiçbir şey belli değil'

"Çünkü hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'na 7 maddelik rapor

Başkan Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, TFF olarak 7 maddelik bir rapor verdiklerini de belirterek, “Bu raporda süreçle ilgili bir dizi senaryolar var ve sadece Sayın Bakan biliyor” diye konuştu.

(Milliyet)