16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:31 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:45

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Özdemir'in açıklamaları şöyle:

Liglerin 12 Haziran'da yeniden başlama kararı, tek başımıza aldığımız bir karar değil.

Biz UEFA'nın bir parçasıyız. Mutlaka UEFA'nın görüşleri çok önemlidir. UEFA bize diyor ki, yapılabilirse temmuz ayı sonuna kadar bu maçları tamamlayın.

Sayın Bakanımız Kasapoğlu'yla toplantı yaptık. Herkesin görüşü 'Maçlar haziran ayında oynanabilir mi?' şeklindeydi. Yani karar bir istişare ile alındı ama birçok olasılık var. Biz de zaten 'şimdilik' diye karar aldık. Elimizde 10'a yakın senaryo var.

Peki nihai kararı verirken neye bakacağız, koronavirüsün gidişatına... Bence bizde bu süreç çok iyi gidiyor. En iyi durumda olan ülkelerin başında çok şükür Türkiye geliyor.

Zaman açısından sıkıntımız yok, koronavirüs süreci de iyi gidiyor. Belki temmuz ayındaki maçlarımızı seyircili oynayacağız.

Alternatiflerimize göre lige temmuz ayı ortası da başlayabiliriz ve 13-14 Ağustos'ta bitirebiliriz.

Birçok ülke bizden çok çok kötü durumda olmasına rağmen liglerin yeniden başlama tarihlerini ilan ettiler.

Sağlık Bakanımız ile görüştüm. 'Biz yarın bir karar almak istiyoruz, duramayız' dedim.

Hiçbir zaman sağlıktan ödün vermeyiz.

Basketbol, voleybol ve hentbolda takımlar ligin tamamlanmasını istemedi, bizde öyle değil. Takımlarımız ligin oynanarak tamamlanmasını istiyor.

Mustafa Cengiz'e büyük geçmiş olsun diyorum. Durumunu her gün takip ediyorum, iyileşeceğine gönülden inanıyorum.

Her kulüp kendi çıkarlarına uygun kararın alınmasını istiyor. Adil olsunlar, şeffaf olsunlar.

Ligde kalma konusunda endişesi olan bazı takımlarımız ve bazı teknik direktörlerin 'ligler oynanmasın' talebi var.

Ligin belirli şehirlerde oynanması gibi bir düşüncemiz yok.

UEFA da başlangıç olarak seyircisiz oynanmasını istiyor.

Futbolcu ile kulübün yapmış olduğu anlaşmalar esas olandır. Aralarında daima özel maddeler olan sözleşmeler olabilir. Onları da inceleyeceğiz ve hukuk kurulumuz karar verecek. Zor konular. Stat geliri yok, sponsor geliri düşmüş. Kulüplerin hali ortada. Tüm bu durumları inceleyerek kurulumuz karar verecek.

Süper Lig'de bugün iki takımımız aynı puanda. Arkasındaki iki takım da az puan farkıyla üçüncü ve dördüncü. Hemen arkalarında ilk dörde girecek iki üç takım daha var. Düşme hattı da keza öyle. Bizim ligde iptal kararı vermek kolay değil. Nefes nefese giden bir ligde bizim tek bir yolumuz var, ligleri oynatmak.

Kadınlar Ligi ne olacak diye bize çok soru geliyor. Kadın futboluna çok önem veriyoruz. Biz bu işte biraz geç kaldık. O daha basit, kolay halledebileceğimiz bir sistem. Erkekleri bir halledelim, o konuyu da halledeceğiz.

Ligler 12 Haziran'da başlamazsa bunun 19'u var. Liglerin oynatılmama ihtimalini düşünmek istemiyoruz. Hiç başka bir alternatif düşünemiyoruz. Oynatarak bu ligleri bitirmek istiyoruz. Diğer şartları hiç konuşmadık, yoksa değişik yerlere çekilir.

Şu anda Bundesliga başladı, bizim için büyük ölçü. Bütün takımları lig başlamadan 15 gün önce karantinaya aldılar. Dün bir antrenör diş macunu almak için karantinayı deldi. Bu haftaki maçta takımın başında olamıyor. Bu kadar dikkat ediyorlar.

Lig oynanırken pozitif vakalar çıkabilir. Sürekli test yapacağız. Bundesliga'da 14 oyuncu kalsa dahi maçlara devam kararı aldılar. Ne yapıp edip ligi oynatarak bitirmek istiyorlar.