16 Şubat 2022 Çarşamba 11:50 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:50

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Nihat Özdemir "Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz." dedi.

Nihat Özdemir ayrıca, "Kulüplerimiz için uygun, yeterli teklif gelmezse; bir Süper Lig TV kurma alternatifimiz var. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var." ifadelerini kullandı.