Nihat Özdemir: Şimdiki hedefimiz Macaristan'ı yenmek

IHA 16 Kasım 2020 Pazartesi 00:13 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 00:13

Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşılaştığı Rusya’yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Pandemiden sonraki ilk galibiyetimizi aldık hem de Rusya karşısında.

Rusya yenemediğimiz bir takım. Takımımız kendi evinde futbolunu ortaya koyarak maçtan 3-2 galip ayrılmasını bildi. Baştan teknik direktörümüz Şenol Güneş olmak üzere bütün görev alan futbolcularımızı cani yürekten tebrik ediyorum.

Şimdi hedef Macaristan’da Budapeşte’de yapacağımız maç olacak. İnşallah o maçtan da iyi bir sonuçla Türkiye’mize dönüp Uluslar Ligi maçlarını bu şekilde tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.