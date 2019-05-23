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Nihat Özdemir: TFF başkanlığına adayım

Nihat Özdemir, 1 Haziran'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık Seçimi için aday olacağını resmen açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, Raffles İstanbul Otel'de bir basın toplantısı düzenleyerek, federasyonun 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu..

Nihat Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Yıldırım Demirören 7 yıl boyunca Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunduktan sonra görevinden ayrıldı. Kendisine futbol ailemiz adına teşekkür ediyorum. Futbolda başarının en önemli anahtarlarından biri istikrardır. Ankaragücü'nün ardından Fenerbahçe'nin yöneticiliğini yaptım. 4 yıldır da TFF'de başkan vekili görevini sürdürüyorum. Burada önemli insanlarla çalıştım. Yıldırım Bey'le yaptığımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek, Türk futbolunu ileriye taşımak için 1 Haziran'daki seçimde adayım. Futbolun Nihat ağabeyi olarak 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim. Tecrübemle, bilgimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum."

Futbolun bir milli değer olduğunu anlatan Özdemir, "Bu değeri de korumamız gerekir. Bunun için de öncelikle barış, hoşgörü, huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmaması şarttır. Bunun da yolu saygı ve sevgiden geçer. Lefterler, Canlar, Metinler, Baba Hakkılar, Süleyman Sebalar ve Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer. Bunun için Türk futbol ailesini sağduyuya çağırıyorum." diye konuştu.

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