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Spor

Nihat Özdemir: Trabzonspor hakkıyla şampiyon oldu.

Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor'u ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Özdemir, karadeniz ekibinin geçen sezon kazandığı şampiyonluk hakkında da konuştu.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:15 - Güncelleme:
Nihat Özdemir: Trabzonspor hakkıyla şampiyon oldu.
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TFF'nin eski başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor'un 2021/22 sezonundaki şampiyonluğuyla ilgili konuştu.

NİHAT ÖZDEMİR: 'TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNDAN MUTLULUK DUYDUK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Nihat Özdemir, Trabzon'a yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un 2021/22 sezonunda kazandığı şampiyonlukla alakalı görüşünü belirten Özdemir, "Dönemimizde 3 tane şampiyonluk gördük. Bunlardan bir tanesi de Trabzonspor'a nasip oldu. 38 yıl sonra Trabzonspor bizim yönetimimiz döneminde şampiyon oldu ve hakkıyla oldu. Çok iyi mücadele etti" dedi.

Özdemir, "Gerçekten son zamanlardaki en güzel futbolu oynayarak, Trabzonspor burada başarıyla, alnının akıyla şampiyonluğu kazandı. Hepimiz bir Türk futbolseveri olarak bundan da mutluluk duyduk." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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