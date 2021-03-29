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Spor

Nihat Özdemir: Türkiye-Letonya maçına 12 bin seyirci bekliyoruz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımımızın Letonya ile oynayacağı maç öncesinde konuştu.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:32 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 00:32
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Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın Letonya ile Salı günü Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşmaya seyirci alınacağı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararının ardından Nihat Özdemir açıklama yaptı.

"12 BİN SEYİRCİ BEKLİYORUZ"

Milli maça seyirci alınmasının ardından Beyaz TV'ye konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir "Bu başlangıç olsun ve hayırlı olsun. Letonya bizim için önemli bir maç. Seyirci desteğinin de Milli Takım'ın yanında olmasını istiyoruz. Sağlık kuralları içerisinde seyirci alacağız. 12 bin kişi civarında seyircinin geleceğini bekliyoruz." dedi.

Süper Lig'de seyirci olmasını bekleyen taraftarların beklentisinin hatırlatılması üzerine Nihat Özdemir "Bu sadece milli maç için alınan karar. İnşallah disiplin içerisinde burayı da tamamlarsak, yolumuz açık olur. 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi Finali ve Türkiye Kupası Finali var. Bunları düşünerek, kararlar almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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