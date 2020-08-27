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Spor

Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'ten Türkiye Ümit Milli Takımı'na ziyaret

Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarına devam ediyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Ünit Milli Takımı'nı ziyaret etti.

27 Ağustos 2020 Perşembe 21:23 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 21:23
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Andorra ile 4 Eylül Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Millilerin antrenmanını TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı ile Yılmaz Büyükaydın, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ziyaret etti.

ÜMİT MİLLİLER 6. SIRADA

Nihat Özdemir ve beraberindekiler, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ve oyunculara başarı dileklerinde bulundu.

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile mücadele ediyor. Milli Takım, grupta oynadığı 6 maçta topladığı 4 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Milliler, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde kalan maçlarında İngiltere ile 13 Ekim'de deplasmanda, 13 Kasım'da Avusturya ve 17 Kasım'da Kosova ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

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