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Spor

Nihat Özdemir: Yetkili birimler ilgileniyor!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin kredi anlaşmasını Lisans Kurulu’nun inceleyip, bağımsız bir şekilde kararını vereceğini söyledi. Galatasaray’ın vergi beyanı konusunda da bilgi istediğini bildirdi.

15.01.2020  23:57 - Güncelleme: 16.01.2020  08:00

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yoğun gündemin ardından futbol camiasındaki gelişmeleri Akşam’a değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la yapılan görüşmenin çok yararlı geçtiğini belirten Özdemir, “Cumhurbaşkanımız ‘Beni ve siyaseti işlerinize karıştırmayın. Federasyonla oturun, konuşun, anlaşın, işlerinizi yürütün. Sporu siyasete hiç karıştırmayın’ diye tavsiyede bulundu. Herkesi dinledi. Özellikle genç oyuncularımız Merih Demiral, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’nın sakatlığına çok üzüldüğünü söyledi ve bir an önce dönmelerini diledi. Gerçekten çok yararlı bir görüşme oldu” şeklinde konuştu.

YETKİLİ BİRİMLER İLGİLENİYOR

Başkan Özdemir, F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un “G.Saray 10 bin euro menajer komisyonu ödedi” açıklamasına karşın, Galatasaray Başkanı’nın “Bizim dönemimizde 13.6 milyon euro menajer komisyonu ödedik” sözlerini de değerlendirdi. Özdemir, TFF’ye gelen beyanların incelendiğini ve bu konuda yetkili birimden bilgi alacağını dile getirdi. Fenerbahçe’nin özel bankalarla yaptığı kredi anlaşmasının onayı konusuna hiç karışmadığını da vurgulayan Özdemir, “Ben Lisans Kurulu’nun işine karışmam. Kesinlikle bir müdahalem söz konusu olamaz. Onlar bağımsız bir şekilde incelemesini yapıp, kararını verir” ifadesini kullandı.

(Akşam)

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